Denizde Kalp Krizi Geçiren Balıkçı Hayatını Kaybetti

Denizde Kalp Krizi Geçiren Balıkçı Hayatını Kaybetti
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Denizde Kalp Krizi Geçiren Balıkçı Hayatını Kaybetti
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Hatay'da balık tutmak için denize açılan 71 yaşındaki Bestami Yüksel, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından tekneyle karaya yanaştırılan Yüksel, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Denizde kalp krizi geçiren balıkçı hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'da denize açıldığı esnada kalp krizi geçiren balıkçı teknede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, Dörtyol ilçesi açıkları Dörttaş mevkiinde yaşandı. Balık tutmak için teknesiyle denize açılan 71 yaşındaki Bestami Yüksel kalp krizi geçirdi. Balıkçının kalp krizi geçirdiğini fark eden arkadaşları tekneyi karaya yanaştırdı. Sağlık ekiplerinin teknede yaptığı müdahaleye rağmen Yüksel kurtarılamadı. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESMA KURAL - 3.Sayfa
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