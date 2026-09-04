Karasu'da Boğulma Tehlikesi: Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizin üzerinde hareketsiz halde bulunan vatandaş, cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Karada dakikalarca kalp masajı yapılan şahıs, hastaneye sevk edildi.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Kule 10 bölgesinde meydana gelen olayda, denizin üzerinde hareketsiz duran vatandaşı fark eden cankurtaran ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak şahsı sudan çıkardı. Karaya çıkarılan vatandaşa UMKE ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı