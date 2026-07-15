Denizde 3 gündür aranan şahıs karada sağ bulundu

Mersin'de Kızkalesi sahilinde girdiği denizden geri dönmediği ihbar edilen şahıs, polis ekipleri tarafından 3 gün sonra karada sağ olarak bulundu.

Olay, 12 Temmuz'da Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir otelde konaklayan tatilcilerden Ş.C. (38), 14.00 sıralarında denize girdi. Şahsın denizden geri dönmediğini ileri süren yakınları, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini sevk etti. 3 gün süreyle gece ve gündüz denizde yapılan aramalarda Ş.C.'nin izine ulaşılamadı.

Bu sırada polis ekipleri de şahısla ilgili çalışma yaptı. Kızkalesi Mahallesi çevresinde çalışmasını sürdüren polis ekipleri, bu gece bir şahsı denizde aranan kişiye benzetti. Bunun üzerine şahsın GBT kaydı sorgulandı. Sorgulamada bu kişinin denizde aranan Ş.C. olduğu tespit edilerek, gerekli işlemleri yapıldı.

Ş.C.'nin o gün denize girdiği ancak çıktıktan sonra konakladığı adrese gitmediği, sağlık sorunları olduğu ve başka bir yere gittiğini söylediği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı