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Denizde akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Denizde akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde dalga nedeniyle akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde dalga nedeniyle akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, 16.00 sıralarında Kumkapı Plajı'nda meydana geldi. Denizde esen rüzgarın dalgalar oluşturmasıyla yaşı küçük bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Kısa sürede sudan çıkartılan çocuğa olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeye gelen dalgıç polisler dalgaların tehlike oluşturması nedeniyle denizdeki vatandaşları uyararak sudan çıkarttı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kumkapı Sinop 3. Sayfa Haberler

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