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Sinop'ta Kaybolma İhbarı Dalgıç Çıktı

Sinop'ta Kaybolma İhbarı Dalgıç Çıktı
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Sinop Karakum'da 5 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemede, kaybolanların su ürünleri dalışı yapan dalgıçlar olduğu ve ihbarın yanlış anlamadan kaynaklandığı belirlendi.

Sinop'ta 5 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde ihbarın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Karakum tatil köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş kıyıdan açılan 5 kişinin denizde gözden kaybolduğunu belirterek çevredekilere haber verdi. İhbarın kesin olduğunun söylenmesi üzerine durum ekiplere bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri denizde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, kaybolduğu sanılan kişilerin su ürünleri çalışmaları kapsamında dalış yapan dalgıçlar olduğu belirlendi.

Herhangi bir boğulma veya kaybolma olayının yaşanmadığı, ihbarın vatandaşın durumu yanlış anlamasından kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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