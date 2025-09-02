Haberler

Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okulları Hazırladı

Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okulları Hazırladı
Güncelleme:
Kırklareli'nde denetimli serbestlikteki hükümlüler, kamuya yararlı iş kapsamında okullarda temizlik çalışması yaparak eğitim yılını hazırladı. Bu projeyle hem eğitim kurumlarının ihtiyaçları karşılandı hem de hükümlüler topluma kazandırıldı.

Kırklareli'nde denetimli serbestlik hükümlüleri, kentteki okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı.

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 'kamuya yararlı bir işte çalıştırma' muhtevasında hükümlülere sorumluluk vererek hem eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşıladı hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sundu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle, hükümlüler il genelinde bulunan okullarda temizlik çalışması yaptılar. Çalışmalarla okullar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenciler için daha hijyenik ve düzenli hale getirildi.

Denetimli serbestlik muhtevasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar; Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin ilk günkü heyecanı ve 20 yıllık tecrübesiyle gerçekleştirilirken, tasarruf önlemlerinin alındığı bu günlerde kamuya önemli ölçüde katkı sağlıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
