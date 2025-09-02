Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okulları Hazırladı

Kırklareli'nde denetimli serbestlik hükümlüleri, kentteki okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı.

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 'kamuya yararlı bir işte çalıştırma' muhtevasında hükümlülere sorumluluk vererek hem eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşıladı hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sundu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle, hükümlüler il genelinde bulunan okullarda temizlik çalışması yaptılar. Çalışmalarla okullar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenciler için daha hijyenik ve düzenli hale getirildi.

Denetimli serbestlik muhtevasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar; Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin ilk günkü heyecanı ve 20 yıllık tecrübesiyle gerçekleştirilirken, tasarruf önlemlerinin alındığı bu günlerde kamuya önemli ölçüde katkı sağlıyor. - KIRKLARELİ