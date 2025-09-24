Haberler

Demre'deki Patlamada İşletme Sahibi Tutuklandı

Demre'deki Patlamada İşletme Sahibi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İşletme sahibi 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'nın Demre ilçesi Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'nde 22 Eylül Pazartesi günü meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında işletme sahibi Yunus E. Ç. ve babası S.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Yunus E. Ç., "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sebze ve meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda meydana gelen patlamanın kesin nedeni ise yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenecek.

Öte yandan patlama anı güvenlik kameralarına yansımıştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
CHP kongresinde olay! 'Kongreyi yapamazsınız' diyen kadın bakın kim çıktı

CHP kongresinde olay! Tavırlarıyla dikkat çeken kadın bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.