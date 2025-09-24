Demre'deki Patlamada İşletme Sahibi Tutuklandı

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'nın Demre ilçesi Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'nde 22 Eylül Pazartesi günü meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında işletme sahibi Yunus E. Ç. ve babası S.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Yunus E. Ç., "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sebze ve meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda meydana gelen patlamanın kesin nedeni ise yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenecek.

Öte yandan patlama anı güvenlik kameralarına yansımıştı. - ANTALYA