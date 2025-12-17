Şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde Nebi E. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Demirci-Selendi yolunun 5. kilometresinde Nebi E. (88) idaresindeki 45 PR 683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Jandarma ekiplerince kurtarma çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdürülmesi için yol ulaşıma kapatıldı.
Sağlık ekiplerince ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Nebi E. tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - MANİSA