DEM Parti genel merkezine alkollü saldırı: 1 kişi gözaltında

Dem Parti genel merkezine saldırı: 1 gözaltı

ANKARA - Dem Parti'nin Balgat'ta bulunan genel merkezine alkollü bir kişi saldırdı, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Balgat'ta bulunan DEM Parti genel merkezinde meydana geldi. Partinin binasına H.C.Ö. isimli bir kişi saldırdı. Saldırı sonucu tabela hasar görürken binanın cam kapıları ise kırıldı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.