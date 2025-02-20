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Delta Air Lines, Ters Dönen Uçak Kazasında Yolculara 30 Bin Dolar Tazminat Verecek

Delta Air Lines, Ters Dönen Uçak Kazasında Yolculara 30 Bin Dolar Tazminat Verecek
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Kanada'da bir Delta Air Lines yolcu uçağının ters dönmesi sonrası hava yolu şirketi, kazada etkilenmiş yolculara 30 bin dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı. Kazada 18 kişi yaralanmış, can kaybı yaşanmamıştır.

Kanada'da iniş yapan bir yolcu uçağının ters dönmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle hava yolu şirketi, yolculara 30 bin dolar tazminat vereceğini duyurdu.

Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan 80 kişinin bulunduğu Delta Air Lines'a ait yolcu uçağının ters döndüğü kaza nedeniyle yolculara tazminat ödenecek. Hava yolu firması tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki yolculara 30 bin dolar ödeme yapılmasına karar verildiği belirtildi. Delta Air Lines sözcüsü, "Bu jest hiçbir şarta bağlı değil ve yolcuların haklarını etkilemiyor" dedi.

Uçak ters dönmüştü

ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan 76 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğu Delta Air Lines'a ait CRJ-900 tipi yolcu uçağı, 17 Şubat'ta Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na sert iniş yapmış ve ters dönmüştü. Uçaktan dumanlar yükselirken, yolcular kısa sürede tahliye edilmişti. Can kaybının yaşanmadığı kazada 18 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Delta Air Lines'tan yapılan son açıklamada bir yolcunun hastanede tedavisinin devam ettiği ifade edildi. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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