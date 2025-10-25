Haberler

Dehşet anları! Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti

Dehşet anları! Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
İstanbul'da otomobile çarptıktan sonra yere savrulan motosikletin üzerindeki bir kişi, o sırada olaya giden ambulansın altında kaldı. Feci anlar kameralara anbean yansıdı.

  • İstanbul'da bir motosikletli seyir halindeyken önündeki otomobile çarptı.
  • Çarpmanın etkisiyle motosikletli yere savruldu.
  • Savrulan kişinin üzerinden ambulans geçti.
  • Olay anları kameralara yansıdı.

Seyir halindeyken önündeki otomobile çarpan ve çarpmanın etkisi ile yola savrulan bir kişinin üzerinden ambulans geçti. O anlar kameralara yansıdı.

Megakent İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bir motosikletli yolda seyir halindeyken önündeki otomobile çarptı.

YERE SAVRULDU, ÜZERİNDEN AMBULANS GEÇTİ

Çarpmanın etkisi ile yere savrulan motosikletin üzerindeki bir kişi, o sırada olaya giden ambulansın altında kaldı. Feci anlar kameralara anbean yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
