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Dehşet anları kamerada! Köpeklerin saldırdığı yaşlı kadına kuduz teşhisi konuldu

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Muş'un Varto ilçesinde yolda yürüyen 73 yaşındaki kadına başıboş köpek sürüsü saldırdı. Bacağından ağır yaralanan yaşlı kadına kuduz teşhisi konuldu.

Ağır yaralanmalara ve trafik kazalarına da sebep olan başıboş köpekler, Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi. Bir saldırı haberi de Muş'un Varto ilçesinden geldi.

73 yaşındaki Medine Kızıltaş, yolda yürürken bir anda üzerine doğru gelen başıboş sokak köpeğini fark etti. Bu esnada yaşlı kadın köpeklerden kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Korkudan yere düşen Kızıltaş'a sürü halinde gezen diğer başıboş köpekler de saldırdı. Yaklaşık bir dakika boyunca saldırıya maruz kalan yaşlı kadının yardımına, çocuklarını okuldan almaya giden veliler koştu.

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Bacağından ağır yaralanan Kızıltaş'a yapılan tahliller sonucu kuduz teşhisi konuldu. Yaşlı kadının hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken ilçe sakinleri, köpek sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: Haberler.com / 3. Sayfa

Muş 3. Sayfa Güncel Haberler

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