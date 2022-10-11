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Değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden şahıs, feci şekilde can verdi

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale'nin Çan ilçesinde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden şahıs, bu sırada çıkan yangında hayatını kaybetti.

Çan ilçesi Fatih Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta edilen bilgiye göre evde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden Hüseyin Dur'un tüpün alev almasıyla birlikte üzerindeki kıyafetler de alev aldı.

Değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden şahıs, feci şekilde can verdi

YANARAK ÖLDÜ

Bir anda yanmaya başlayan Dur, komşularından yardım istedi. Evdeki yoğun gaz ve dumandan dolayı komşular tarafından dışarı çıkarılamayan Dur, yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Dur'un cansız bedeni itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden şahıs, feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Fatih Çan 3. Sayfa Haberler

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