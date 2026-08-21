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Defne’de samanlık yangını yaşandı

Defne’de samanlık yangını yaşandı
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Hatay’ın Defne ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Defne ilçesi Çökek Mahallesi'nde meydana geldi. Samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye HBB İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında samanlıkta bulunan balyalar zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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