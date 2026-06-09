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Defne'de çöplük yangını

Defne'de çöplük yangını
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Hatay'ın Defne ilçesinde otluk ve çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otluk alan zarar gördü.

Hatay'ın Defne ilçesinde otluk çöplük alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Defne ilçesi Değirmenboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çöplük alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında otluk alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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