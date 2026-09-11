Defne’de ağaçtan düşen vatandaş yaralandı
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Hatay’ın Defne ilçesinde bahçesindeki ağaçtan düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde bahçesindeki ağaçtan düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, Dursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde çalıştığı esnada ağaçtan düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı.
Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı