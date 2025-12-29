Gaziantep'te kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı: 15 adet tarihi sikke ele geçirildi

Gaziantep'te define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 15 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Oğuzeli ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.S. ve Y.A. isimli şüpheliler suçta kullandıkları malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan aramada Roma dönemine ait 15 adet tarihi sikke, 4 adet el dedektörü ve 2 adet kazma ele geçirilmiştir.

Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP