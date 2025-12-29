Haberler

Gaziantep'te kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı: 15 adet tarihi sikke ele geçirildi

Güncelleme:
Gaziantep'te izinsiz kazı yaparken jandarma tarafından yakalanan iki kişi, Roma dönemine ait 15 tarihi sikke ile birlikte ele geçirildi. Yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 15 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Oğuzeli ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.S. ve Y.A. isimli şüpheliler suçta kullandıkları malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan aramada Roma dönemine ait 15 adet tarihi sikke, 4 adet el dedektörü ve 2 adet kazma ele geçirilmiştir.

Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

