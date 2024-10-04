Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde define avcılığı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kayalısu Mahallesi bölgesinde yer altı görüntüleme cihazı ile define aradığı tespit edilen 3 şahıs suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince olayda kullanılan 1 adet yer altı cihazı ile 4 adet metal el dedektörüne el konulurken şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ERZURUM