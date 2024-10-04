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Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Define Avcıları Suçüstü Yakalandı
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, define avcılığı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan yer altı görüntüleme cihazı ve metal dedektörlerine el konuldu.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde define avcılığı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kayalısu Mahallesi bölgesinde yer altı görüntüleme cihazı ile define aradığı tespit edilen 3 şahıs suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince olayda kullanılan 1 adet yer altı cihazı ile 4 adet metal el dedektörüne el konulurken şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Şenkaya erzurum

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