DEAŞ Üyesi Kemalpaşa'da Yakalandı

DEAŞ Üyesi Kemalpaşa'da Yakalandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada cep telefonuna el konuldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü bu sabah Kemalpaşa ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgüt üyesi şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonuna el konuldu. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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