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DEAŞ Operasyonunda 1 Gözaltı

DEAŞ Operasyonunda 1 Gözaltı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda bir şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.Ç., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu iddia edilen A.Ç. isimli şahsa yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen araştırmaların tamamlanmasının ardından şahsın kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolleri sonrası Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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