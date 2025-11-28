Haberler

DEAŞ Operasyonu Sonrası Suriyeli Genç Öldü, Dezenformasyon Açıklaması Yapıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde DEAŞ terör örgütü şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda, dur ikazına uymayarak kaçan Suriyeli genç, silahın kazaen ateş alması sonucu göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerin dezenformasyon niteliğinde olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde DEAŞ terör örgütü şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan Suriyeli şahsın, göğüs kısmından tek kurşunla, silahın kazaen ateş alması sonucu vurularak öldüğünü açıkladı. Bu arada sosyal medyada yer alan, "Suriyeli gencin, yanlış bir adrese düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğü" paylaşımlarının doğru olmadığı açıklandı.

Polis ekipleri tarafından Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda, Suriyeli Enes Gıyas Leyla isimli şahsın öldürülmesi, kamuoyunda tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada; kamuoyunda yer alan, "Suriyeli bir gencin, polis tarafından yanlış bir adrese düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğü" paylaşımının dezenformasyon maksatlı olduğu belirtildi.

EGM tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında "Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir gencin polis tarafından yanlış bir adrese düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğü" şeklindeki iddialar, terörle mücadele operasyonlarını hedef almakta ve dezenformasyon içermektedir. Söz konusu hadise, 2014 yılında Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırıya katılan DEAŞ terör örgütü şüphelilerine yönelik 15 Kasım 2025 tarihinde Hatay, Mersin, Ankara, Elazığ ve Kırşehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sırasında yaşanmıştır. Hatay/Dörtyol'daki hedef bina içerisinde, güvenlik güçlerini görerek kaçan, bir eve girerek yapılan "dur" ikazlarına ve kapının açılması yönündeki uyarılara rağmen evin kapısını açmayan ve kapatmakta direnen yabancı şahsın bulunduğu daireye müdahale edilmiştir. Bu esnada kapının zorlanarak açılması sırasında çıkan arbede, silahının kazaen ateş alması sonucu E.G.L. isimli yabancı şahıs göğsünden tek isabetle yaralanmıştır. Şahıs derhal hastaneye sevk edilmesine rağmen vefat etmiştir. Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce iki Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. E.G.L. adlı yabancı şahsın aynı evde bulunan ağabeyi ifadesinde; kardeşinin kapıyı açmamak için direndiğini ve sözlü tartışma yaşandığını beyan etmiştir. Olay Yeri İnceleme Tutanağı ve Adli Muayene Raporunda tek mermi girişi ve bir boş kovan bulunduğu, kafaya silah dipçiğiyle vurma vb. bulguya rastlanmadığı tespit edilmiştir. Aksi yönde paylaşılan tüm iddia ve söylemler gerçeğe aykırıdır. Düzenlenen operasyon neticesinde 12 şüpheli şahıs tutuklanmış, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 6 şüpheli şahıs hakkında ise arama kaydı çıkartılmıştır. Kamuoyunun, terörle mücadele operasyonlarını hedef alan manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
