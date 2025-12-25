Haberler

Suriye'de DEAŞ'ın sözde Havran Valisi Ebu Ömer Şaddad etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, Al-Buwayda kasabasında düzenlenen operasyon ile DEAŞ'ın sözde Havran Valisi Ebu Ömer Şaddad'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyon, uluslararası koalisyon güçleri ile koordinasyon içinde gerçekleştirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam kırsalındaki Al-Buwayda kasabasında düzenlenen operasyon ile terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden sözde Havran Valisi olarak bilinen Ebu Ömer Şaddad'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar devam ediyor. Suriye İçişleri Bakanlığı, uluslararası koalisyon güçleri ile koordinasyon içinde başkent Şam kırsalında yer alan Al-Buwayda kasabasında düzenlenen operasyon ile terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden sözde Havran Valisi olarak bilinen Ebu Ömer Şaddad lakaplı Muhammed Şahada'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, operasyonun doğrulanmış istihbarat bilgileri ve dikkatli saha gözlemlerine dayanarak hassas bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı, dün ise Şam'ın güneybatısındaki Maadamiya'ya düzenlene operasyon ile terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Valisi olarak bilinen Ebu Ömer Tabia lakaplı Taha el-Zoubi'yi ve yanındaki birkaç kişiyi yakalamış, silah ve patlayıcı maddelere el koymuştu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
