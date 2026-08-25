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DEAŞ'a finans sağlayan 15 kişiye gözaltı, 14 yakalama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve 3 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde öldürülen DEAŞ üyelerine finansman sağladığı, örgüte para topladığı ve "Suriye'de Hol Kampı gibi kamplardaki esir Müslümanlar için yardım topladığı" yönünde hakkında işlem yapılan Serdar Soylu isimli şahısla para transferi bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da 17, il dışında ise Kocaeli, Adana ve Adıyaman'da olmak üzere toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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