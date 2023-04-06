DEAŞ bağlantılı şahıs tutuklandı

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde belirlenen bir adrese yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezindeki adrese düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR