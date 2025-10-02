Haberler

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirlenen 3 şahıs ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütünü övücü, destekleyici paylaşımlar yapan 12 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. 15 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
