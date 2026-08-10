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Dazkırı'da Alternatif Ürünler İçin Saha Çalışması

Dazkırı'da Alternatif Ürünler İçin Saha Çalışması
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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Kızılören köyünde barbunya ve tütün üretim alanlarında incelemeler yapıldı. Teknik personel, üreticilerle bir araya gelerek üretim süreçlerini değerlendirdi, sorunları dinledi ve bilgi alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin artırılması ve alternatif ürünlerin üretim potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi.

Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Kızılören köyünde, mevcut ürün desenine alternatif olarak ekimi yapılan barbunya ve tütün üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde üreticilerle bir araya gelen teknik personel, ürünlerin üretim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Üreticilerin karşılaştıkları sorunlar ve üretim sürecine ilişkin görüşleri dinlenirken, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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