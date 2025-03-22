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Davulcuların Sopalı Bıçaklı Kavgasında 16 Tutuklama

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Konya'nın Kulu ilçesinde davulcular arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 16 kişi tutuklandı. Kavga, bahşiş toplama meselesi yüzünden iki grup arasında patlak verdi. Olayda 15 kişi yaralandı.

Davulcuların sopalı bıçaklı kavgasında 16 tutuklama

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde davulcular arasında çıkan sopalı bıçaklı kavgayla ilgili 16 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Kültür Merkezi yanı cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bahşiş toplama meselesinden husumet bulunan davulcu iki ayrı grup arasında kavga çıktı. Sopa, demir, bıçak ve taş kullanılan kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken, 15 kişi yaralandı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada yaralananlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgayla ilgili tedavileri tamamlanan ve gözaltına alınan 16 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(ÖMK-ARD-FM-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER KELEŞ - 3.Sayfa
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