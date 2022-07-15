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Datça yangınının çıktığı trafoda inceleme

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Datça yangınının çıktığı trafoda inceleme

Datça yangınının çıktığı trafoda inceleme Datça ilçesindeki yangının başlangıç noktası olarak değerlendirilen elektrik trafosu Datça Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelendi 13 Temmuz'da Datça Mesudiye Mahallesinde çıkan orman yangınında...

Datça yangınının çıktığı trafoda inceleme

Datça ilçesindeki yangının başlangıç noktası olarak değerlendirilen elektrik trafosu Datça Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelendi

MUĞLA - 13 Temmuz'da Datça Mesudiye Mahallesinde çıkan orman yangınında 300 hektarı ormanlık, 400 hektarı da tarım arazisi olmak üzere toplam 700 hektar alan zarar görmüştü.

Yangının çıkış noktasının Mesudiye-Radar yol ayrımındaki elektrik trafosunun olduğu açıklanırken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de elektrik trafosunu işaret etmişti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresi Jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince trafo ve çevresinde inceleme yapıldı.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonrası Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin trafo ve çevresinde yapacağı inceleme sonrası yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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