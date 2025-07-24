Datça'da Yelkenli Tekne ile Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 11'i çocuk toplam 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu ve içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA