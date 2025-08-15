Datça'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Datça'da uzun yıllar marangozluk yapan ve bir süredir sağlık sorunları nedeniyle çalışmayan Hasan Efe'den (70) haber alamayan yakın arkadaşları, şahsın yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir marifeti ile eve girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz halde bulunan Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Efe'nin cenazesinin 16 Ağustos Cumartesi günü Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından İskele Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - MUĞLA