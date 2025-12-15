Haberler

Datça'da trafik kazası: 2 ölü

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ve yolcusunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Altı İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça istikametine seyreden 48 R 2520 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 39 TE 024 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kişi Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

