Datça'da Markette Kaçak Sigara ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi
Muğla'nın Datça ilçesinde bir markette gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonda 4 elektronik sigara, 93 paket sigara, 110 adet tütün, 88 aromalı sigara, 23 puro ve 66 sigara bulundu. İki şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde bir markette yapılan operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.
Adli makamların kararıyla gerçekleştirilen aramada, 4 adet elektronik sigara, 93 adet çeşitli markalarda sigara, 110 adet tütün, 88 adet aromalı sigara, 23 adet puro ve 66 adet sigara bulundu.
Olayla ilgili M.K. ve .B.K. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa