Datça'da Markette Kaçak Sigara ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Muğla'nın Datça ilçesinde bir markette yapılan operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Adli makamların kararıyla gerçekleştirilen aramada, 4 adet elektronik sigara, 93 adet çeşitli markalarda sigara, 110 adet tütün, 88 adet aromalı sigara, 23 adet puro ve 66 adet sigara bulundu.

Olayla ilgili M.K. ve .B.K. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - MUĞLA