Datça'da Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde 5 metrelik kuyuya düşen köpek, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 5 metrelik kukuya düşen köpek Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi tarafından kurtarıldı.

Muğla AFAD'dan gelen ihbar üzerine Datça Mesudiye Mahallesi Karabıyık mevkiinde 5 metrelik kukuya köpek düşüğü ihbarının ardından bölgeye 4 kişilik MAG-AME ekibi sevk edildi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeğin kurtarılması amacıyla yapılan müdahale sonucunda, hayvan sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
