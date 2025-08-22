Datça'da Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde 5 metrelik kuyuya düşen köpek, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Muğla AFAD'dan gelen ihbar üzerine Datça Mesudiye Mahallesi Karabıyık mevkiinde 5 metrelik kukuya köpek düşüğü ihbarının ardından bölgeye 4 kişilik MAG-AME ekibi sevk edildi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeğin kurtarılması amacıyla yapılan müdahale sonucunda, hayvan sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa