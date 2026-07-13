Datça'da korkutan kaza: Devrilen araç iş yerlerine metreler kala durdu

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen kazada devrilen aracın iş yerlerine ve vatandaşların bulunduğu alana metreler kala durması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, saat 20.10 sıralarında Kızlan Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris-Datça istikametinde seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen aracın birkaç metre ileride bulunan iş yerlerinin ve vatandaşların bulunduğu alana ulaşmadan durması muhtemel bir felaketi önledi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza anı ise aynı yönde ilerleyen bir başka aracın kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde araçların çarpışması ve bir aracın yoldan çıkması yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı