Üye Girişi
Haberler

Datça'da İşe Gelmeyen Çalışan Evinde Ölü Bulundu

Datça'da İşe Gelmeyen Çalışan Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde, işe gelmeyen temizlik malzemeleri satıcısı Gürler Savışan'ın evinde ölü olarak bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çalışanının 2 gün işe gitmeyen şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Gürler Savışan (52) 2 gün üst üste işe gelmedi. Telefona da cevap vermeyen personelinin sağlık durumundan şüphelenen iş yeri sahibi S.A., Savışan'ın yaşadığı eve gitti. Uzun süre Savışan'a ulaşmaya çalışan S.A. yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile eve girdi. Savışan evin içerisinde hareketsiz halde bulunurken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savışan'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, iş yeri sahibi ve mesai arkadaşları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
5 kardeşin can verdiği evden, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu

Eski AK Partili başkanın sır ölümü! Cansız bedeni göletten çıkarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Korkut ne iş yapıyor? Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.