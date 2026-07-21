Datça'da 2'si çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi Zümrüt Kargı mevkiinde Sahil Güvenlik ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2'si çocuk toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi Zümrüt Kargı Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından kara üzerinde tespit edilen 17 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı