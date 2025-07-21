Datça Açıklarında Yunan Sahil Güvenliğinden Kurtarılan Düzensiz Göçmenler

Datça Açıklarında Yunan Sahil Güvenliğinden Kurtarılan Düzensiz Göçmenler
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 4 çocuk da bulunuyor.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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