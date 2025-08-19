Datça Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne motor arızası sonrası açık denizde sürüklenmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki 34 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA