Datça Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Datça Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne içerisindeki 34 düzensiz göçmen ve 9 çocuk Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne motor arızası sonrası açık denizde sürüklenmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki 34 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı: Hayat kin için çok kısa

Bu görüntüden saniyeler sonra kabusu yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.