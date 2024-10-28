Datça Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot arıza yaptı. Tekneden yandım çağrısı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Datça ilçesi içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA