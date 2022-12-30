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Darp ettikleri gencin üzerine kurşun sıktılar, vurulmayınca bıçakladılar

3. Sayfa Haberleri

Darp ettikleri gencin üzerine kurşun sıktılar, vurulmayınca bıçakladılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartışma yaşadıkları genci darp eden grup, önce silahla ateş etti vurulmayınca bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de göre Y.Ş. (26) isimli şahıs ile bir grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada 26 yaşındaki genci darp eden grup, önce silahla ateş etti vurulmayınca bıçakla yaraladılar.

EKİPLER ANINDA OLAY YERİNE GELDİ

Meydana gelen olayda saldırganlar olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı genç, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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