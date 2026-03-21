Kocaeli'de Nevruz kutlamalarında 8 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Nevruz kutlamalarında çıkan gerginlikte 8 kişi gözaltına alındı.

Darıca Millet Bahçesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamalarında bazı vatandaşlar parti bayraklarıyla alana girmek istedi. Bayrakların sopalı olması nedeniyle polis ekipleri girişe izin vermeyince grup ile polis arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginliğe polis müdahale etti. Olaylarda 8 kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı