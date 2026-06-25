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Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ters yöne giren otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuzla Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Ters yöne giren sürücüsü öğrenilemeyen 34 PES 234 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 41 BBR 051 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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