Park halindeki araç alev alev yandı: 2 otomobil zarar gördü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede başka bir araca da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler büyüyerek başka bir araca da sıçrarken, olayda iki otomobilde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Fikret Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının büyümesiyle birlikte alevler, park halindeki aracın hemen yanında bulunan başka bir otomobile de sıçradı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle her iki otomobilde de ciddi oranda maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
