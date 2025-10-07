Darıca'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi ile Dr. Zeki Acar Caddesi kesişiminde Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 VH 834 plakalı Opel marka otomobil, İsra Sokak'tan ana yola çıktığı sırada Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde seyir halinde olan elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KOCAELİ