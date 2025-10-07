Darıca'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Haberler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi ile Dr. Zeki Acar Caddesi kesişiminde gerçekleşti.

Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi ile Dr. Zeki Acar Caddesi kesişiminde Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 VH 834 plakalı Opel marka otomobil, İsra Sokak'tan ana yola çıktığı sırada Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde seyir halinde olan elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
