Darıca'da Hırsızlık Olayı: Laptop ve Saatler Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinden laptop, yazıcı, klavye ve 2 kol saati çalan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayını kısa sürede aydınlattı. 4 Ağustos tarihinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.M. isimli şüpheli dün yakalandı. Şüphelinin iş yerinden çaldığı laptop, yazıcı, klavye ve 2 kol saati ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheli E.M., gerekli işlemlerinin yapılması için Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ