Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 13 kişinin yaralanmasına sebep olan doğal gaz patlamasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Patlama, 28 Aralık Cumartesi günü akşam saat 19.15 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yaralanan 13 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Binada ağır hasara sebep olan patlama anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle alevlerin yükseldiği görülüyor. - KOCAELİ