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Darıca'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sitenin bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı ve 1 kişi kalp krizi geçirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.