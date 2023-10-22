Darıca'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sitenin bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı ve 1 kişi kalp krizi geçirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Emek Mahallesi Cemre Sokak'taki bir sitenin bahçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 3 kişi bıçakla yaralanırken, 1 kişi de kalp krizi geçirdi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ve kalp krizi geçiren kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olaya karışıp bölgeden uzaklaştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa