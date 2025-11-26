Haberler

Darıca'da Çalışan İşçiler Yangında Canlarını Kurtardı

Darıca'da Çalışan İşçiler Yangında Canlarını Kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alacağını tahsil edemeyen bir şüpheli, bıçak çekip kaldığı binayı ateşe verince işçiler panik içinde çarşaflarla pencereden inerek kurtuldular. Yangında dört işçi dumandan etkilendi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alacağını tahsil edemediğini iddia eden şüpheli, önce kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çekti ardından 30 işçinin kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe verdi. 4 işçinin dumandan etkilendiği yangında, binada mahsur kalan işçilerin birbirine bağladıkları çarşaflarla pencerelerden aşağı inerek kurtuldukları anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak üzerindeki 3 katlı pansiyon olarak kullanılan binada meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki firmalara inşaat ve taşıma gibi işlerde personel sağlayan aracı firmada çalışan R.Ö., alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle sinir krizi geçirdi. Kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çeken R.Ö., kendisinin de kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, işçilerin binadan kendi imkanlarıyla tahliye olduğu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, üst katlarda bulunan bazı işçilerin birbirine bağladıkları çarşafları pencereden sarkıtarak aşağı indikleri anlar yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Hong Kong'daki yangın faciasından gelen görüntüler korkunç

Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki yangın sürüyor! Görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi

Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

Canan Karatay'ın acı günü! 47 yıllık eşine bu sözlerle veda etti
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler

Dünya devini pusuya düşürdüler
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var

Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda da var
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.