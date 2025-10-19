Darende'de Yüksek Gerilim Hattında Çalışan İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir işçi, yaklaşık 12 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Darende ilçesi Zengibar Kalesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede yüksek gerilim hattında bakım-onarım çalışması yapan Coşkun Akkuş (51), dengesini kaybederek direkten aşağı düştü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten zemine çarpan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Coşkun Akkuş'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA