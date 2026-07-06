Haberler

Malatya'da parmağı kopan kadın hava ambulansıyla sevk edildi

Malatya'da parmağı kopan kadın hava ambulansıyla sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde iş kazasında parmağı kopan 28 yaşındaki kadın, hava ambulansıyla Malatya'daki bir hastaneye nakledildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen iş kazasında parmağı kopan 28 yaşındaki kadın, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, A.B.Ç. (28), yaşadığı parmak kopması sonrası Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hastanın, ileri cerrahi tedaviye ihtiyaç duyması üzerine hava ambulansı talep edildi. Darende'ye yönlendirilen Sağlık Bakanlığına bağlı hava ambulansı ile alınan A.B.Ç., Malatya'daki tam donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan yaza imaj değişikliğiyle girdi

Tarkan'dan yıllar sonra radikal değişim
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda deprem! Trump'ın telefonu tüm dengeleri alt üst etti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

TRT'den yeni dünya kupası gafı! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti